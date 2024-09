Lucas Barros, de 19 anos, Lucas Padilha, de 42, e Daniel Santos, 44, estavam entre os 43 jogadores no ônibus - Reprodução

Rio - Um acidente de ônibus com 43 atletas do time de futebol americano Coritiba Crocodiles Oficial matou três atletas na manhã deste sábado (21) na pista de descida da Serra das Araras, altura de Piraí, sentido Rio. As vítimas são Lucas Barros, de 19 anos, Lucas Padilha, 42, e Daniel Santos, 44.

Os jogadores estavam a caminho do Esporte Clube Anchieta, na Zona Norte do Rio, para uma partida contra Flamengo Imperadores, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, marcada para às 14h.

Luca Barros, 19, era considerado pelos treinadores como um atleta versátil, com boa capacidade física e cognitiva e um bom companheiro de equipe. Com 1,81 metros e 88Kg, o jogador conquistou seu primeiro título em julho deste ano e jogou pela seleção brasileira de futebol americano no Canadá em junho. Nas redes sociais, ele compartilhava fotos ao lado da namorada.



Lucas Padilha, 42, conhecido como Lucas Pinguim, era professor de educação física, atleta e treinador de futebol americano, além de campeão brasileiro e três vezes campeão estadual. Casado, ele também costumava publicar fotos em momentos com a mulher.



Daniel Santos, 44, natural de Curitiba, era conhecido como Daniel Cross. Camisa 79 no futebol, o atelta também era casado. Ele deixa mulher e uma filha pequena.



Amigos lamentam mortes



Nas redes sociais, amigos lamentaram as mortes dos atletas. "Cara, que tragédia! Descanse em paz Pinguim, sempre foi parceiro, jogava comigo no Brown Spiders na OL, dava bronca, conselhos me ajudou muito. Que Deus conforte a família de todos que se foram", disse um amigo de Lucas Padilha.



"Ah meu queridão, tantas recordações, que o tempo jamais apagará, Obrigada pela oportunidade de nos reencontrar depois de tempos distantes, que Deus o receba de braços abertos Daniel Cross . Está doendo viu, muito mais do que os abraços apertados que quase me esmagava", comentou outro.



"Para todos nós que trabalhamos no Cross e nos tornamos uma família, entendemos que hoje perdemos um irmão. Obrigado pela sua amizade Daniel Cross , que você brilhe em outro plano", lamentou mais um.



"Que dor foi receber essa notícia hoje.Coração rasgado, sem acreditar. Lucas, sei que nosso Senhor Jesus é o rosto que verá ao abrir os olhos na eternidade, já não há mais dor nem tristeza pra você menino lindo. Mas como não sentir a dor de seus pais e irmãs", contou uma amiga de Lucas Barros.



Acidente deixou outros feridos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Piraí foram acionados às 10h05. Equipes de Paracambi, Volta Redonda e Queimados também auxiliaram no resgate às vítimas.

Segundo a corporação, 12 pessoas ficaram feridas. Elas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense e ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. De acordo com a prefeitura do município, 10 pacientes deram entrada na unidade e nove já receberam alta.

Dentre as vítimas liberadas estão: Alexandre Fernandes Zeni, 29 anos, Jefferson Rodrigues Ebrahim, 37, Carlos Xavier de Oliveira dos Santos, 38, Cleberson Fernandes Alves, 32, Eduardo Casagrande, 24, Sidney Filho Guerra, 24, Felipe Raul Felipak, 34, Lucas Mendes, 19 e Bernardo Horevitch, 29.

Apenas Davi Doria Fadel, 19, foi encaminhado para a internação devido a um pneumotórax.



Já o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, recebeu outras duas vítimas identificadas como Felipe Azevedo dos Santos, de 30 anos, e Pedro Henrique Bellini Santos, de 22 anos. De acordo com a unidade, o quadro de saúde de ambos é estável.



O time divulgou uma nota informando que está acompanhando de perto a situação e oferecendo todo o suporte necessário às pessoas feridas e às suas famílias. Diante da tragédia, o time reforçou que todos os esforços estão concentrados em apoiar os membros da equipe e seus entes queridos. "Nossos corações estão em luto, e pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas", finalizou a nota.



A Viação Princesa dos Campos, responsável pelo coletivo, informou que está prestando toda a assistência às vítimas e alojando os passageiros que não se feriram em hotéis da região. Segundo a empresa, as causas do acidente estão sendo investigadas, e um perito especializado em ocorrências dessa natureza foi contratado para auxiliar na apuração. A Princesa dos Campos destacou que o ônibus estava com todas as manutenções em dia e havia passado por uma revisão na véspera da



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também lamentou o caso e decretou um minuto de silêncio em todos os jogos das competições organizadas pela entidade nesta rodada em homenagem aos jogadores mortos no acidente. "Neste momento de dor, a CBF presta condolências aos familiares dos atletas e se solidariza com o clube e com os feridos", disse