Um dos incêndios criminosos aconteceu na Serra da Beleza, em Valença - Reprodução

Publicado 21/09/2024 17:04

Rio - O Corpo de Bombeiros do Rio informou, na tarde deste sábado (21), que já atuou em 1.503 incêndios florestais em todo o estado desde a criação do Gabinete de Gestão de Crise, no último dia 12. Somente neste sábado, os agentes estiveram em 16 focos de queimadas até às 14h.

Na sexta-feira, a Polícia Civil comunicou que identificou 34 autores de incêndios criminosos praticados no estado. Desses, cinco foram presos e outros nove foram indiciados. As equipes aguardam os laudos periciais para formalizar o indiciamento dos demais.

Segundo a instituição, a "Operação Curupira" foi uma pronta resposta no combate às ações incendiárias criminosas que atingiram diversos parques estaduais. Além disso, o Gabinete de Gestão de Crise do Governo do Estado, criado para combater os incêndio, continua as investigações com apoio também da Secretaria Estadual do Ambiente (Seas) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e as delegacias distritais do interior também apuram os casos na região. Na última segunda-feira (16), por exemplo, os policiais foram à Região Serrana para reprimir as ações incendiárias em Petrópolis e Itaipava. Perícias criminais foram feitas pela equipe do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) em três pontos de início das chamas.

Durante a ação, os policiais conseguiram identificar um adolescente, que compareceu à delegacia acompanhado do pai. O menor admitiu ter ocasionado o fogo que devastou grandes áreas de vegetação no distrito de Pedro do Rio e Secretário.

Na quarta (18), uma ação integrada da DPMA com a 91ª DP (Valença) resultou na prisão de um homem de 61 anos, flagrado em vídeo ateando fogo na área de proteção ambiental da Serra da Beleza, à margem da rodovia RJ-143, altura do Km 52. Ele foi identificado a partir das investigações das duas unidades. Com o autor, foram encontrados a motocicleta, as roupas e o capacete que usava quando praticou o crime.