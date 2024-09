Ação visa combater às ações incendiárias criminosas no Rio - Divulgação/Governo do Rio

Publicado 20/09/2024 12:41 | Atualizado 20/09/2024 13:17

Rio - A Polícia Civil informou, nesta sexta-feira (20), que identificou 34 autores de incêndios criminosos praticados no estado do Rio. Destes, cinco acabaram presos e outros nove já foram indiciados. As equipes aguardam os laudos periciais para formalizar o indiciamento dos demais.

Segundo a corporação, a "Operação Curupira" foi uma pronta resposta no combate às ações incendiárias criminosas que atingiram diversos parques estaduais. Apesar disso, o Gabinete de Gestão de Crise do Governo do Estado, criado para combater os incêndio, continua as investigações com apoio também da Secretaria Estadual do Ambiente (Seas) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).



"Os resultados do comitê estão sendo muito bons. Causar incêndios destruindo nosso belo e importante meio ambiente é um crime grave. Somos destaque na preservação da natureza em todo o país e não vamos permitir que os incêndios provocados continuem acontecendo", disse o governador Cláudio Castro.



De acordo com o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, além dos prejuízos incalculáveis à fauna e à flora, as práticas criminosas também acarretaram risco humano e patrimonial às populações afetadas pelos incêndios.



"O custo para recuperar esses ecossistemas é incalculável, por conta das vidas que se perderam. Não temos, por exemplo, como colocar preço na vida de um animal silvestre. Isso sem falar no prejuízo com a emissão de créditos de carbono, tão importantes para o nosso estado. Nossas ações estão sendo assertivas no combate a este tipo de crime", explica Curi.

Autores identificados



A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e as delegacias distritais do interior também investigaram os casos na região. Na última segunda-feira (16), por exemplo, os agentes foram à Região Serrana para reprimir as ações incendiárias em Petrópolis e Itaipava. Perícias criminais foram feitas pela equipe do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) em três pontos de início das chamas.



Durante a ação, os policiais conseguiram identificar um adolescente, que compareceu à delegacia acompanhado do pai. O menor admitiu ter ocasionado o fogo que devastou grandes áreas de vegetação no distrito de Pedro do Rio e Secretário.



Também houve diligências, oitiva de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança na região da Vila Inglesa, também em Petrópolis, e no Parque Nacional da Serra da Tiririca, em Niterói.



Na quarta (18), uma ação integrada da DPMA com a 91ª DP (Valença) resultou na prisão de um homem de 61 anos, flagrado em vídeo ateando fogo na área de proteção ambiental da Serra da Beleza, à margem da rodovia RJ-143, altura do Km 52. Ele foi identificado a partir das investigações das duas unidades. Com o autor, foram encontrados a motocicleta, as roupas e o capacete que usava quando praticou o crime.



As investigações continuam para responsabilizando criminalmente todos os responsáveis pelos incêndios. A "Operação Curupira" é coordenada pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), por meio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia do Interior.