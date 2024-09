Caso aconteceu na Estrada da Gávea, na Zona Sul - Reprodução

Caso aconteceu na Estrada da Gávea, na Zona SulReprodução

Publicado 20/09/2024 20:04

Rio - Um policial militar foi flagrado dando um soco em um motociclista durante uma abordagem, realizada nesta terça-feira (17), na Gávea, na Zona Sul. Segundo a corporação, o suspeito agrediu o agente.

O caso aconteceu na Estrada da Gávea. Um motorista de um veículo que passava pela região gravou o momento em que o PM acerta um soco na barriga do motociclista, quando ele já estava contido. Veja o vídeo:

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 23º BPM (Leblon) teve a atenção voltada para a motocicleta e, na tentativa de abordar o suspeito, ele resistiu e agrediu um dos policiais. Com o homem foram encontradas drogas.

Questionada, a corporação não informou se investiga a atitude do agente. O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea).