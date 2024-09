Aida Naira Rodrigues foi morta - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/09/2024 18:00

Rio - Marco Antônio da Silva foi preso, nesta quinta-feira (19), após confessar ter matado a ex-companheira esganada, em Paracambi, na Baixada Fluminense. O corpo de Aida Naira Cruz Rodrigues, de 46 anos, foi localizado em um rio, no mesmo município, dois dias depois de seu desaparecimento.

Segundo a Polícia Civil, a filha da vítima procurou a 51ª DP (Paracambi) para registrar o desaparecimento da mãe na quarta-feira (18). Ana Clara Rodrigues Tavares disse aos policiais que Aida deixou sua residência, por volta das 7h de terça-feira (17), para ir ao trabalho, mas não chegou no local.

Os policiais começaram a realizar diligências e conseguiram imagens do trajeto da vítima. De acordo com o apurado, a mulher foi vista pela última vez entrando em um carro, modelo Renault Sandero de cor prata. A família de Aida reconheceu o veículo como sendo de Marco Antônio.

Na quinta-feira (19), ele foi à delegacia para prestar depoimento. Depois de ser confrontado com as imagens obtidas pela investigação, Marco confessou aos policiais que matou a ex-mulher esganada no interior do veículo e que escondeu o corpo em um local onde não tinha câmeras de segurança. Depois, ele disse que jogou o cadáver em um rio.

Os agentes foram junto com o suspeito ao local indicado por ele e encontraram o corpo de Aida. Segundo a investigação, a mulher foi morta na terça-feira (17), mesmo dia de seu desaparecimento.

Diante dos elementos encontrados, os agentes prenderam o homem pelos crimes de feminicídio, tortura e ocultação de cadáver. A audiência de custódia do suspeito está marcada para às 13h deste sábado (21).

Amigos se despedem da vítima

Através das redes sociais, amigos de Aida se despediram com postagens em forma de homenagens. Ana Paula Alves destacou que a vítima era uma pessoa carinhosa e companheira.

"Nosso sorriso foi tirado. Mãe, filha, irmã, prima, tia e amiga. Perdemos tanto. E ela perdeu a vida, nossa querida e amada Aida. Hoje, só temos lágrimas, sem o nosso sorriso, sem nosso café, nossas conversas, sem nossa Aida. Nunca imaginamos isso. Aida mudou nossos dias… Aida Naira, Presente!", escreveu.

"Uma amiga de infância, trabalhamos juntas, sempre alegre, divertida, trabalhadora, fazia de tudo pelo os três filhos. Tinha vontade de viver, de ser feliz. Deus cuida dela aí. Um falso pastor tirou a vida de uma filha, uma mãe, uma vó e uma amiga. Meus sentimentos a família", publicou Carolina Myssen.

Aida foi enterrada na tarde desta sexta-feira (20) no Cemitério Municipal de Paracambi.