Allan Xavier Domingues foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Reprodução

Publicado 20/09/2024 19:46

Rio - Allan Xavier Domingues foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (20), por matar um homem a facadas em Guaratiba, na Zona Oeste. Um adolescente, de 15 anos, comparsa do criminoso, foi apreendido. A dupla confessou o crime.

De acordo com a Polícia Civil, ambos estão envolvidos no homicídio de Francisco Mota Sotero ocorrido nesta madrugada. A investigação apurou que o crime teria sido cometido por questões financeiras, pois a vítima pagava Allan para ter relações sexuais.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificou que o criminoso tinha o objetivo de roubar a moto de Francisco e, por isso, o esfaqueou com a ajuda do adolescente, que ficou responsável por imobilizar a vítima para que ela fosse esfaqueada até a morte.

Durante as diligências, os agentes da especializada analisaram imagens de câmeras de segurança das casas da região. Moradores contaram que viram uma dupla de jovens em uma moto com características do veículo da vítima andando por ruas do bairro.

Os policiais iniciaram as buscas e encontraram a moto na frente de uma padaria. Ao se aproximarem, eles localizaram a dupla. Durante a abordagem, foram encontrados roupas, um celular, um capacete e um fone de ouvido da vítima. Foi neste momento que a dupla confessou que matou Francisco.

Allan e o adolescente foram levados para a sede da DHC, na Barra da Tijuca, ainda na Zona Oeste, e autuados em flagrante pelo homicídio.