Caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) - Divulgação / Polícia Civil

Caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) Divulgação / Polícia Civil

Publicado 20/09/2024 18:53 | Atualizado 20/09/2024 19:15

Rio - Um homem foi preso em flagrante por estuprar e agredir a ex-companheira, nesta sexta-feira (20), em Inhoaíba, na Zona Oeste. O homem também teria feito ameaças à mulher.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para uma ocorrência de violência psicológica contra mulher na Rua Seabra Filho. A corporação informou que a vítima disse aos policiais que foi agredida pelo ex logo depois dele invadir sua casa.

Informações preliminares apontam que o homem arrombou a janela da residência da vítima e, com uma faca, realizou ameaças à mulher. Ele teria dito à ex-companheira que ela ia ficar trancada em casa junto com ele. Dentro do imóvel, o criminoso cometeu os abusos e as agressões.

A PM destacou que, após a chegada da equipe, o homem tentou fugir, mas os policiais realizaram um cerco e ele foi detido.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e autuado em flagrante pelo crimes de estupro e agressão, com base na Lei Maria da Penha. O caso foi encaminhado à Justiça.