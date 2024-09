Celulares e drogas são apreendidos durante revista em Gericinó - Divulgação

Publicado 20/09/2024 17:49 | Atualizado 20/09/2024 17:52

Rio - A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) apreendeu, nesta sexta-feira (20), 52 aparelhos celulares, 3,5 kg de maconha e anabolizantes durante a revista realizada nos visitantes antes de entrarem no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio.

O material foi encontrado na entrada do presídio, e as três visitantes já foram identificadas. De acordo com a Seap, os itens estavam em bolsas, junto a produtos de higiene pessoal, que seriam entregues aos detentos. As três estão proibidas de visitar os presos e vão responder criminalmente.

Entre 2020 e 2023, houve um aumento de 140% no número de aparelhos celulares apreendidos, segundo a Seap. A intensificação das revistas e o uso de tecnologia de inteligência resultaram na apreensão de mais de 10 mil equipamentos nas portarias e no interior das unidades.

Em nota, a corregedoria da pasta afirmou que vai abrir uma sindicância para apurar as responsabilidades no episódio.