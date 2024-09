A menina foi socorrida e encaminhada ao Hospital Getúlio Vargas - Pedro Teixeira / Agência O Dia

A menina foi socorrida e encaminhada ao Hospital Getúlio VargasPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 20/09/2024 15:08 | Atualizado 20/09/2024 15:53

Rio - A adolescente V.B.S, de 14 anos, continua internada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, com quadro clínico estável, de acordo com informações repassadas nesta sexta (20) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A menina foi baleada nas costas no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na manhã de quarta-feira (18)

Ela foi baleada após o pai entrar com o carro por engano na comunidade Baixa do Sapateiro. A jovem tinha ido ao Consulado Americano para emitir o visto e, no momento em que foi atingida, estava a caminho da praia na Barra da Tijuca com o pai.

A vítima é sobrinha da empresária e influencer Kamila Simioni. Segundo a assessoria, a adolescente saiu do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e foi para o quarto.

Porém, seguindo GPS, eles foram parar em um dos acessos à comunidade. Segundo a Polícia Militar, o motorista pegou uma saída errada da Linha Amarela e entrou no complexo.