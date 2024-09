Família errou saída da Linha Amarela - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 18/09/2024 13:13 | Atualizado 18/09/2024 13:22

Rio - Uma adolescente, de 14 anos, foi baleada após seu pai entrar com o carro por engano na comunidade Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (18). A família vinha de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, o motorista pegou uma saída errada da Linha Amarela e acabou entrando na comunidade Baixa do Sapateiro. Ao perceber a presença de criminosos, ele teria feito o retorno.

Nesse momento, os bandidos dispararam contra o veículo. Um dos tiros perfurou a traseira do carro, atingindo as costas da adolescente. Ela foi socorrida por PMs do 22º BPM (Maré) que atenderam à ocorrência e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Informações preliminares dão conta de que o estado de saúde da jovem é estável.