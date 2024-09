Família comunicou o falecimento de Leonardo nas redes sociais - Divulgação

Publicado 18/09/2024 22:34 | Atualizado 18/09/2024 23:16

Rio - O técnico de manutenção Leonardo da Silva Bastos, de 42 anos, que estava há 1 ano desaparecido, morreu na noite desta quarta-feira (18). A informação foi confirmada pela esposa e pelo sobrinho da vítima, através das redes sociais. A morte acontece um dia após ele ter sido encontrado no estado de Minas Gerais

"Durante 1 ano, todos nós procuramos o Léo. Ontem, o encontramos e hoje ele se reencontrou com Deus. Talvez nunca saibamos como, onde e por que essa história começou. Mas aceitaremos, por mais que doa, a vontade de Deus.", escreveu o sobrinho Yure Laurente.

Morador de São Gonçalo, na Região Metropolitana, Leonardo havia desaparecido no dia 7 de setembro do ano passado. Desde então, a família deu início a uma incansável busca pelo paradeiro do técnico de manutenção.

Em um respiro de alívio, Leonardo foi encontrado nesta terça-feira (17), em Muriaé. Na ocasião, ele foi reconhecido por meio de suas tatuagens no braço, que possui o nome dos dois filhos. Uma assistente social entrou em contato com a família e informou sobre a internação.

Leonardo foi encontrado em situação de rua e havia sido levado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital após sofrer um acidente. Mais cedo, a família havia informado ao DIA que o estado de saúde dele era grave. As causas da morte da vítima não foram reveladas. Ainda não há informações sobre o sepultamento.