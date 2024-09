HEGV já realizou quase 34 mil atendimentos em 2024 - Mauricio Bazilio

Publicado 18/09/2024 17:28 | Atualizado 18/09/2024 17:43

Rio - A primeira fase das obras de reforma do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) foi inaugurada nesta quarta-feira (18). A revitalização incluiu o acesso à emergência e à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 275 novos leitos, sendo 165 de enfermaria, 64 de UTI e 46 na emergência, que possui 20 leitos. Também foram adquiridos novos equipamentos, com um investimento total de R$ 10,6 milhões.



Nesta primeira fase, foi reformado o Núcleo de Atenção à Família (NAF) e criado o Espaço TEA, um setor destinado à realização de exames de eletroencefalograma com sedação, para atender com excelência a pacientes com Transtorno do Espectro Autista. Em breve, a unidade receberá um tomógrafo fixo, um aparelho de raio-X digital e um aparelho de ressonância magnética, que já foram comprados.



A unidade passará por um segundo conjunto de intervenções, que estão na fase de finalização do projeto. Serão realizadas obras de reforma e adequação em toda a parte interna do setor de emergência, incluindo a sala de trauma, uma sala com 14 leitos de internação, salas verde, amarela (pediatria) e vermelha, setores de bucomaxilo e ortopedia, e o centro de imagem.

Com 85 anos de fundação, o HEGV é uma das principais emergências da rede estadual de saúde e referência em atendimentos de grandes traumas na capital.



O hospital também atende nas especialidades de clínica geral, neurologia, ortopedia e pediatria. Integra o Complexo Estadual da Penha, juntamente com a UPA 24h, ambos sob gestão da Fundação Saúde do Estado. De janeiro a agosto de 2024, o HEGV realizou 33.922 atendimentos de urgência e emergência, além de 9.329 internações, 6.267 cirurgias e 518.348 exames.