Carteira Nacional de IdentidadeDivulgação

Publicado 18/09/2024 18:56

Rio - O Detran.RJ realizará, neste sábado (21), um mutirão especial para fornecer carteiras de identidade aos estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares, cursos e concursos, como os do Colégio Militar e do Pedro II. O mutirão exclusivo será realizado em todos os postos de identificação civil do Detran, em todas as regiões do estado do Rio.

O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não há necessidade de agendamento. O aluno precisa apresentar o CPF e a certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento, sendo ela original ou uma cópia autenticada, além do comprovante de inscrição nos exames, vestibulares, cursos ou concursos.

Os postos abrirão das 8h às 14h, exceto os localizados em shoppings, que funcionarão das 10h às 16h. Os estudantes menores de 16 anos devem comparecer acompanhados dos pais. Neste dia, o atendimento será exclusivo para os estudantes, portanto, não serão abertas vagas para agendamento do público em geral.

A lista de postos em cada município pode ser consultada no site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br). Para isso, o usuário deve clicar em Identificação Civil, Consultas e Lista de Postos.