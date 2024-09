Foi inaugurada a 39ª base descentralizada do SAMU - Fotos: Rafael Campos

Foi inaugurada a 39ª base descentralizada do SAMU Fotos: Rafael Campos

Publicado 18/09/2024 16:11 | Atualizado 18/09/2024 16:24

Rio - O governador Cláudio Castro inaugurou na Estrada do Pacuí, em Vargem Grande, Zona Oeste, a base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A partir desta quarta-feira (19), o atendimento passa a ser realizado 24 horas por dia, de forma mais rápida, em mais três bairros da Zona Oeste: Vargem Pequena, Vargem Grande e Recreio dos Bandeirantes.

A nova base contará com duas ambulâncias para atender a todos os moradores da região. No primeiro semestre deste ano, a equipe do Samu atendeu 110.725 ocorrências apenas na capital do Rio de Janeiro, o que representa um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Samu pode ser acionado pelo telefone 192 em diversas situações de emergência, como problemas cardiorrespiratórios, intoxicação exógena, envenenamento, queimaduras graves, trabalhos de parto, suspeita de infarto ou AVC, entre outras. Na capital, o serviço vem ampliando as bases descentralizadas em todas as regiões, incluindo bairros da Zona Sul e da Zona Norte.