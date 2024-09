Ester Vianna foi presa por agentes da 58ª DP (Posse) - Reprodução

Publicado 18/09/2024 15:43 | Atualizado 18/09/2024 16:19

Rio - A Justiça do Rio decretou, nesta quarta-feira (18), a prisão preventiva de Ester Fernandes da Silva Vianna, que esfaqueou o próprio filho de 2 anos durante uma discussão com o ex-companheiro na segunda-feira (16), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O menino teve diversos órgãos perfurados.

Durante a audiência, a defesa de Ester solicitou sua liberdade provisória, argumentando a ausência de fundamentos legais para sua prisão. O Ministério Público, por sua vez, pediu a homologação da prisão em flagrante e a conversão para preventiva. O juiz responsável pelo caso, Dr. Diego Fernandes Silva Santos, acatou o pedido da promotoria.

O crime aconteceu no bairro Vila Anita. Segundo as investigações, Ester foi a uma confraternização, onde consumiu bebidas alcoólicas. Na volta para casa, ela teve um desentendimento com o ex-companheiro e, durante a discussão, pegou uma faca para matá-lo. O menino estava no colo do homem e acabou sendo ferido. Ester foi presa em flagrante por agentes da 58ª DP (Posse) e autuada por tentativa de homicídio.

A Polícia Civil informou que a criança teve vários órgãos perfurados. A vítima foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Logo em seguida, ele foi transferido para o Hospital Naval Marcilio Dias, em Lins de Vasconcelos, na Zona Norte. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.