Ester Vianna foi presa por agentes da 58ª DP (Posse) - Reprodução

Publicado 17/09/2024 15:07 | Atualizado 17/09/2024 16:40

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (16), depois de esfaquear o próprio filho, de 2 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O menino teve diversos órgãos perfurados.

O caso aconteceu no bairro Vila Anita. Segundo as investigações, Ester Fernandes da Silva Vianna foi a uma confraternização, onde consumiu bebidas alcoólicas. Na volta para casa, ela teve um desentendimento com o ex-companheiro e, durante a discussão, pegou uma faca para matá-lo.

O menino estava no colo do homem e acabou sendo ferido. A Polícia Civil informou que a criança teve vários órgãos perfurados. A vítima foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, o menino deu entrada no HGNI na noite de domingo (15) e passou por um procedimento cirúrgico. Nesta segunda-feira (16), ele foi transferido para o Hospital Naval Marcilio Dias, em Lins de Vasconcelos, na Zona Norte. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Ester foi presa em flagrante por agentes da 58ª DP (Posse) e autuada por tentativa de homicídio. A mulher está à disposição da Justiça do Rio aguardando audiência de custódia.