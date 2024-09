Cartaz solicitando informações sobre Sued Yuri Lemos Borges - Reprodução

Publicado 17/09/2024 21:58

Cabo Frio – Um gerente do tráfico na Comunidade Manoel Correa, antiga Favela do Lixo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, é considerado foragido. Nesta terça-feira (17), o Disque Denúncia – responsável por repassar informações que resultaram na prisão da namorada do criminoso, nesta segunda (16) – divulgou um cartaz pedindo informações que levem a Sued Yuri Lemos Borges, de 30 anos.

Conhecido como ‘B da Glock, Baianinho ou Baiano’, o indivíduo, de acordo com o Disque Denúncia, estava com a companheira Aline da Silva Alves, também de 30 anos, vendendo drogas a bordo de uma moto no entorno da comunidade. Ao receberem informações, policiais do 25º BPM (Cabo Frio) se dirigiram ao local e notaram o veículo do acusado estacionado em frente a uma loja de celulares na Rua Panamá, no bairro São Cristóvão.

Já no interior do estabelecimento e informados de que Sued estava escondido no banheiro, os agentes tentaram seguir para o cômodo, mas foram impedidos por Aline. Na ação, ela feriu um deles no braço e no pescoço – o objeto usado não foi especificado.

Por conta do contratempo, a equipe não alcançou o traficante, que portava uma arma de fogo e conseguiu fugir pela janela do banheiro. Contra ele, que teria elo com a facção Comando Vermelho, há um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio, sem possibilidade de recurso, pelo crime de tráfico de drogas – a pena é de 10 anos de reclusão.

Já Aline foi encaminhada à 126ª DP (Cabo Frio), onde responderá pelos crimes de lesão corporal e resistência. Segundo a Polícia Militar, a mulher não obedeceu a voz de prisão e teve o apoio de populares, que quiseram impedir a condução dela para a delegacia e tentaram agredir os policiais, ameaçando pegar as armas deles.

A PM informou que as equipes seguem com as diligências em busca de Sued e pede que informações sobre o traficante sejam encaminhadas ao Disque Denúncia, com a garantia do anonimato, nos seguintes canais:

- Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ