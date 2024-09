O caso aconteceu no Terminal Rodoviário João Goulart, em Niterói - Reprodução

O caso aconteceu no Terminal Rodoviário João Goulart, em NiteróiReprodução

Publicado 17/09/2024 20:15 | Atualizado 17/09/2024 20:59

Rio - Maria Rosa Ribeiro Doria, de 82 anos, morreu na tarde desta terça-feira (17), após ser atropelada por um ônibus no Terminal Rodoviário João Goulart, em Niterói, na Região Metropolitana. De acordo com a administração do terminal, a idosa atravessou em uma área não destinada a pedestres e foi atingida pelo veículo, morrendo na hora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h18 e confirmou o óbito. Maria Rosa estava sozinha no momento do acidente. Policiais militares do 12º BPM (Niterói) preservaram a área para a chegada da Polícia Civil. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal do Barreto. O caso foi registrado na 76° DP (Niterói).

Em nota, a administração do Terminal João Goulart lamentou profundamente o ocorrido e ressaltou a importância de os usuários respeitarem as sinalizações e utilizarem as faixas de pedestres demarcadas para garantir a segurança no local.

Confira a nota completa da administração:

"A administração do Terminal Rodoviário comunica que infelizmente a Sra. Maria Rosa Ribeiro Doria, de 82 anos, utilizou acesso indevido na pista, na tentativa de atravessar da plataforma para ponto das vans, quando foi atropelada e faleceu na hora.

O horário da ocorrência foi 16h10, e a Sra. Maria Rosa Ribeiro Doria estava sozinha no momento. O bombeiro civil do Terminal entrou imediatamente em contato com o Corpo de Bombeiros Militar que chegou prontamente, atestou o óbito e acionou a Polícia militar.

A Polícia Militar, então, assumiu a ocorrência e providenciou a retirada do corpo pelos bombeiros às 17:31, que foi enviado ao Instituto Médico Legal. A administração do Terminal lamenta a ocorrência e relembra aos usuários que há placas de advertências e faixas próprias sobre o local correto para o deslocamento de pedestres".