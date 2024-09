Distribuição de livros tem como objetivo aprimorar a leitura e a educação de jovens - Divulgação

Publicado 17/09/2024 18:30 | Atualizado 17/09/2024 19:03

Rio - Em 2023, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), distribuiu mais de 5,9 milhões de livros para mais de 1,9 milhão de alunos da rede pública de educação básica de todo o Estado do Rio.

Os dados foram apresentados na edição de 2024 do anuário da Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais (Abrelivros), que teve como tema 'O desafio da leitura'. A publicação deste ano traz a leitura como tema principal e ressalta a importância do PNLD.

Ao total, foram distribuídos 5.959.181 livros didáticos para alunos das redes públicas de ensino de educação básica do estado. Destes, foram distribuídos 85.934 para a Educação Infantil; 4.325.206 para os anos iniciais do Ensino Fundamental; 706.269 para os anos finais; e 841.772 para o Ensino Médio.

A iniciativa beneficiou 1.910.573 estudantes sendo 87.366 da Educação Infantil; 739.437 dos anos iniciais do Ensino Fundamental; 617.486 dos anos finais; e 466.284 do Ensino Médio. O número total corresponde a 79,8% dos alunos matriculados na rede.

Cenário preocupante no país

O anuário traz a informação, baseada no Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), de que cerca de 617 milhões de crianças e adolescentes não sabem ler no planeta.

Outros estudos mostram uma realidade particularmente preocupante no Brasil. Na edição 2021 do Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), exame criado em 2001, os alunos brasileiros alcançaram posições inferiores a 58, entre os 65 países participantes. O exame mostrou que 38% dos estudantes brasileiros do 4º ano não dominavam as habilidades mais elementares de leitura.

A edição 2014-2024 do Plano Nacional de Educação (PNE) registrou uma queda no nível de aprendizagem nos anos pós-pandemia, conforme apontam os dados mais recentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O percentual de crianças com aprendizagem adequada caiu de 34% para 31%. Já 57% estão em um patamar considerado insuficiente.

Para Ângelo Xavier, presidente da Abrelivros, a leitura contribui para a construção do conhecimento e para a formação crítica dos estudantes.

"A leitura é essencial para a construção do conhecimento, e a sua ausência provoca impactos profundos, inclusive na população adulta. Não se trata apenas de assegurar a alfabetização na idade adequada; é urgente desenvolver capacidades de leitura avançadas, que sejam capazes de enfrentar os complexos desafios da era da desinformação e das fake news. Ao oferecer informações detalhadas, análises criteriosas e dados sobre o setor de conteúdos escolares, o Anuário busca se consolidar como uma ferramenta estratégica de comunicação com todas as esferas de governo e a sociedade civil, reforçando a importância do livro escolar na formação educacional de qualidade no Brasil", destacou.

O PNLD é uma iniciativa que já fez a distribuição de 1,4 bilhão de livros didáticos às escolas públicas do Brasil somente nos últimos dez anos. Em 2023, foram distribuídos 102,5 milhões de exemplares.

Metodologia

Todas as informações relativas ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do Anuário Abrelivros foram geradas e fornecidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), gestor do PNLD. Para os números referentes à Educação, esta edição do anuário utilizou dados de fontes primárias, como o Ministério da Educação (MEC), FNDE/PNLD e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nesta edição, a maior parte dos números são de 2023. No entanto, os dados referentes à aprendizagem dos estudantes brasileiros são de 2021, pois a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) ocorre em anos ímpares.