Ação dos bandidos na Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho aconteceu na madrugada desta terça-feira (17) - Reprodução

Publicado 17/09/2024 16:12 | Atualizado 17/09/2024 16:21

Rio - Dois bandidos foram flagrados tentando jogar drogas por cima de muro de presídio, na madrugada desta terça-feira (17), no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste. A ação foi percebida por um policial que monitorava o circuito interno de câmeras e alertou os inspetores da unidade. Os bandidos fugiram, deixando as drogas para trás, após ouvir os disparos de alerta dos agentes.

Nas imagens é possível ver os dois homens passando por baixo de uma cerca próxima ao muro da Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho. Eles carregam uma sacola com tabletes, que seria maconha, e se aproximam da construção que protege a cadeia. Em seguida, eles arremessam o material.

A ação foi percebida por um inspetor que monitorava as câmeras de forma remota e repassada para agentes da unidade, que deram voz de prisão e tiros de aviso. Após os disparos, as imagens mostram os dois fugindo para terreno ao lado da penitenciária, deixando uma das sacolas com droga cair.



Segundo a Secretaria de Administração Penal (Seap), imediatamente após o incidente equipes foram enviadas para o local e fizeram buscas pelos criminosos, mas nenhum deles foi encontrado.

A carga levada pela dupla tinha 15 tabletes de droga, totalizando pouco mais de 4,5kg. Todo o material e as imagens das câmeras foram levadas para a 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado.