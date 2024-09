Sebastião foi capturado em uma fazenda localizada na zona rural de Conservatória - Reprodução

Sebastião foi capturado em uma fazenda localizada na zona rural de ConservatóriaReprodução

Publicado 17/09/2024 22:33

Rio - Agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente prenderam, nesta terça-feira (17), Sebastião Cloves da Silva, de 61 anos. Ele é suspeito de causar um incêndio criminoso em uma área de mata em Valença, no sul do estado.

A investigação, que contou com o uso de inteligência e análise de imagens de câmeras de segurança, identificou Sebastião como o homem que, na última quarta-feira (11), desceu de uma motocicleta e ateou fogo na vegetação às margens da Rodovia RJ-143, na altura do km 52.

O incêndio devastou mais de 2 mil hectares, sendo 1.500 hectares matas nativas protegidas pela APA. As imagens obtidas pelos investigadores mostram Sebastião deslocando-se até o local do crime e fugindo logo em seguida.

A motocicleta utilizada foi apreendida, assim como as roupas e o capacete que ele usava no momento do ato criminoso. Além disso, um morador da região, que aparece conversando com o suspeito em imagens captadas por câmeras de segurança, foi ouvido e confirmou o encontro.



Sebastião foi capturado em uma fazenda localizada na zona rural de Conservatória, área de difícil acesso, mas não ofereceu resistência à prisão. Após ser detido, ele foi levado para a delegacia, onde, após os trâmites legais, ficará à disposição da Justiça.