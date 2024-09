Wellington Silva esfaqueou Alessandra Godinho na frente do filho do casal - Reprodução/Redes sociais

Wellington Silva esfaqueou Alessandra Godinho na frente do filho do casalReprodução/Redes sociais

Publicado 17/09/2024 19:33

Wellington Silva, de 42 anos, responsável porAlessandra Godinho, de 33 anos, está internada no Hospital Municipal Pedro II, com quadro de saúde estável. Rio -, de 42 anos, responsável por esfaquear a companheira 33 vezes , em Cosmos, na Zona Oeste, se entregou à Polícia Civil, nesta terça-feira (17). O homem era considerado foragido desde o último dia 9, quando o crime aconteceu. A vítima,, de 33 anos, está internada no Hospital Municipal Pedro II, com quadro de saúde estável.

Wellington se entregou na 35ª DP (Campo Grande), pois estaria sendo ameaçado de morte por milicianos na Zona Oeste. Ele estava escondido na comunidade do Sem Terra, em Itaguaí.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Wellington desce as escadas da casa com uma faca na mão. No vídeo, ele golpeia a mulher enquanto o filho do casal tenta impedir. Em seguida, o homem retorna para o segundo andar. Posteriormente, ele foge. Veja o vídeo abaixo:

Vizinhos relatam que as agressões tiveram início ainda no quarto do casal após Wellington ter uma crise de ciúmes. Ele teria visto uma troca de mensagem entre Alessandra e um outro homem.