Os vidros muito escuros do carro chamaram a atenção dos policiais - Divulgação/PRF

Publicado 17/09/2024 17:14 | Atualizado 17/09/2024 18:10

Rio – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na madrugada desta terça-feira (17), um homem a bordo de um carro roubado e adesivado com a logo da Prefeitura do Rio de Janeiro – abaixo do brasão, havia a inscrição ‘Meio Ambiente’. A ação aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura do KM 169, em Irajá, Zona Norte da capital.

Segundo a PRF, as equipes realizavam operação em frente à superintendência da corporação no trecho quando avistaram o veículo da marca Fiat, na cor branca, com os vidros demasiadamente escuros. Ao efetuarem inspeção veicular, constataram adulterações nos sinais identificadores do veículo, que possuía um registro de roubo de abril de 2022.

Questionado pelos policiais sobre a origem do carro, o indivíduo contou que o comprou de um colega, mas não soube explicar o porquê dos adesivos com o brasão da prefeitura. Ele também não portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ocorrência foi encaminhada para a 27ª DP (Vicente de Carvalho). O condutor vai responder por suspeita de receptação.

Procurada, a prefeitura confirmou ser a proprietária do automóvel e destacou que a ocorrência do roubo em abril de 2022 foi registrada na época na 59ª DP (Duque de Caxias). A Polícia Civil não respondeu sobre investigações até o momento.