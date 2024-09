Órgãos federais e estaduais se reuniram na sede do Ibama para debater os incêndios florestais - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 17/09/2024 17:15

Rio - Órgãos federais e estaduais se reuniram, na tarde desta terça-feira (17), na sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no Centro, para discutir sobre os incêndios em áreas florestais do Estado do Rio. Mais de 20 suspeitos de envolvimento nos crimes ambientais já foram identificados.

Ao DIA, Carolina Esteves, Superintendente Substituta do Ibama no Rio, explicou que o encontro teve o objetivo de reunir instituições que podem ter ou já possuem ações na prevenção, no combate e na investigação dos incêndios que vem ocorrendo no estado.

"Foi estabelecido um grupo de comunicação para acelerar a interlocução e a troca de informações entre os órgãos. Iniciaremos também um grupo de trabalho para mapear as áreas atingidas no estado e monitorar a recuperação", destacou.

Os representantes de cada órgão puderam comunicar os atos de sua instituição no combate as chamas. Para Marcos Prado, chefe de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado do Rio, a reunião foi produtiva e serviu para estreitar as ações contra os incêndios e contra supostos crimes.

"O primeiro passo importante é os órgãos e as instituições estarem mais próximos. Os dirigentes e os gestores ficarem atentos aos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Hoje, a questão principal foi o enfrentamento aos incêndios, principalmente aqueles que foram provocados pelo humano de forma dolosa, a busca de entender esses fenômenos e a busca pelos culpados", comentou.

Prado ainda comentou que, enquanto a situação de seca persistir no país, o número de incêndios florestais continuar. A crise hídrica atingiu até os principais reservatórios do estado , afetando o fornecimento de água para diversas cidades.

"O problema dos incêndios é complexo porque está associado a questão, por exemplo, da estiagem e da falta de umidade. Hoje, no Rio, felizmente choveu. Isso diminuiu o problema, mas a gente sabe que o Brasil é um país continental e até a gente vencer essa situação de seca, o problema vai persistir", finalizou.

Até a manhã desta terça-feira (17), o Corpo de Bombeiros já extinguiu mais de 1389 incêndios florestais, em todo o estado, desde a criação do Gabinete de Gestão de Crise, na última quinta-feira (12).

Diversos órgãos participaram da reunião, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea), Corpo de Bombeiros e Comando de Polícia Ambiental (Cpam).



Busca por suspeitos

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) identificou mais de 20 pessoas envolvidas em uma série de incêndios criminosos em parques estaduais do Rio de Janeiro. As operações, realizadas nesta segunda-feira (16), ocorreram em diversas localidades, incluindo a cidade do Rio, Niterói, na Região Metropolitana, e na Região Serrana.

"Já temos uma investigação policial muito robusta nesse sentido, alguns mandados já sendo buscados na Justiça. Vídeos, gravações que mostram realmente pessoas ateando fogo, incêndios criminosos. A gente espera que ao longo dessa semana já tenhamos prisões", afirmou o governador Cláudio Castro (PL), durante reunião com órgãos estaduais no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, na Região Central, nesta segunda.

Em um dos casos mais graves, um adolescente foi conduzido à delegacia de Petrópolis após confessar ter iniciado um incêndio que destruiu grandes áreas de vegetação nos distritos de Pedro do Rio e Secretário, no domingo (15). Ele estava acompanhado de seu pai, que também prestou depoimento.

*Colaboração de Pedro Teixeira