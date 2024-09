Fachada do Museu da Imagem e do Som (MIS-RJ) - Divulgação

Publicado 17/09/2024 17:21

Rio - A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj) e a Fundação do Museu da Imagem e do Som oficializaram o convênio para restaurar completamente a estrutura física da sede da Lapa, Região Central. O investimento de R$ 3,1 milhões será realizado através da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).



O processo de licitação para o projeto será iniciado e formalmente anunciado antes do final de novembro. A empresa contratada deve ser especializada em serviços de engenharia e restauro de bens móveis e precisará, obrigatoriamente, preservar os elementos arquitetônicos tombados, como a fachada, que faz parte do Corredor Cultural da Lapa.



As obras incluem a modernização dos sistemas elétricos, hidráulicos e de combate a incêndios, além da revitalização dos espaços internos e externos para aumentar a capacidade de atendimento e melhorar o conforto e a segurança. O MIS possui setores como Biblioteca, Institucional, Sonoro, Audiovisual, Iconográfico, Tridimensional, Partituras, Textual e Cinema, com 42 coleções que abrigam mais de 650 mil itens relacionados a importantes personalidades da cultura brasileira, como Augusto Malta e Nara Leão.



O Museu integra a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, na Rua Visconde de Maranguape, nº 15, Lapa.

Informações sobre o espaço estão disponíveis em www.mis.rj.gov.br.