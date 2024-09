As investigações continuam para localizar novos suspeitos. - Divulgação

Publicado 16/09/2024 22:14

Rio - A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) identificou mais de 20 pessoas envolvidas em uma série de incêndios criminosos em parques estaduais do Rio de Janeiro. As operações, realizadas nesta segunda-feira (16), ocorreram em diversas localidades, incluindo a capital fluminense, Niterói, na Região Metropolitana, e a Região Serrana.

Em um dos casos mais graves, um adolescente foi conduzido à delegacia de Petrópolis após confessar ter iniciado um incêndio que destruiu grandes áreas de vegetação nos distritos de Pedro do Rio e Secretário, no domingo (15). Ele estava acompanhado de seu pai, que também prestou depoimento.

A DPMA informou que vem atuando, de forma conjunta com delegacias distritais do interior, para identificar os responsáveis pelos atos criminosos. As ações incluem perícias nos locais afetados, depoimentos de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança. As investigações continuam para localizar novos suspeitos.