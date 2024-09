Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado às 17h56 - Reprodução

Publicado 16/09/2024 19:48 | Atualizado 16/09/2024 21:27

Rio – Uma kombi ficou em chamas na tarde desta segunda-feira (16) na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Giro do Cebolinha, na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra da Tijuca foi acionado às 17h12 e encerrou a ocorrência às 17h56 após apagar o fogo. Não há registro de feridos.

O Centro de Operações Rio (COR) informou, às 17h35, que a via havia ficado interditada no sentido Barra da Tijuca, com trânsito congestionado desde a descida da Linha Amarela.

Já a mais recente atualização do COR, às 20H04, dava conta de que uma a via no sentido Barra estava liberada, mas com trânsito intenso no trecho.

