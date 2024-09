UPAs não terão funcionamento afetado por ponto facultativo no município - Reprodução

UPAs não terão funcionamento afetado por ponto facultativo no municípioReprodução

Publicado 16/09/2024 18:31

Rio - O ponto facultativo anunciado pelo prefeito Eduardo Paes para os dias 18 e 19, por conta dos grandes eventos na cidade, não afeta o funcionamento de unidades de saúde municipais com atendimento 24h.

As UPAs, hospitais, Centros de Emergência Regional (CERs) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tipo III, continuarão funcionando. Já as unidades de Atenção Primária: centros municipais de saúde, clínicas da família, policlínicas e centros municipais de reabilitação, funcionarão em horário reduzido, das 8h às 15h.

O Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, também vai funcionar normalmente atendendo os pacientes agendados, assim como o Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que estará aberto das 8h às 22h. Já o Super Centro Carioca de Vacinação unidade ParkShoppingCampoGrande funcionará de acordo com o horário do centro comercial.

Eventos na cidade



Além dos últimos dias do Rock in Rio (19, 20, 21, e 22), a cidade também receberá três partidas da Libertadores. Na quarta-feira (18), no Maracanã tem o jogo de ida entre Fluminense x Atlético-MG e no Nilton Santos, no Engenho de Dentro, o primeiro confronto de Botafogo x São Paulo.

E na quinta-feira (19), também no Maracanã, jogam Flamengo x Peñarol. Todos os jogos estão marcados para começar às 19h.