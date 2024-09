Wellington Silva fugiu após esfaquear Alessandra Godinho na frento do filho do casal - Reprodução / Redes Sociais

Wellington Silva fugiu após esfaquear Alessandra Godinho na frento do filho do casalReprodução / Redes Sociais

Publicado 16/09/2024 13:45 | Atualizado 16/09/2024 14:00

Rio - A Polícia Civil segue em busca do homem suspeito de esfaquear sua mulher na frente do filho do casal em Cosmos, na Zona Oeste, na última segunda-feira (9). Wellington Silva, de 42 anos, atacou Alessandra Godinho, de 33 anos, com 33 facadas. De acordo com a corporação, a investigação está em andamento na 35ª DP (Campo Grande). Os agentes estão em diligências em busca de informações.Alessandra permanece internada, nesta segunda-feira (16), no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima tem quadro clínico considerado estável.

Vítima está internada e tem quadro de saúde estável Reprodução / Redes Sociais

Câmeras de segurança registraram o momento em que Wellington atacou a mulher. Nas imagens, ele desce as escadas da casa com uma faca na mão e golpeou a vítima, enquanto o filho do casal tenta impedir. Em seguida, ele retorna para o segundo andar e depois foge.De acordo com relatos de vizinhos, as agressões tiveram início ainda no quarto do casal, depois que Wellington teve uma crise de ciúmes. A Polícia Militar informou que, na ocasião, equipes foram acionadas para o local e moradores informaram que Alessandra havia sido socorrida por familiares.