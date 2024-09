Vítima está internada e tem quadro de saúde estável - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/09/2024 09:29 | Atualizado 13/09/2024 10:09

Rio - Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio em Cosmos, na Zona Oeste. Alessandra Godinho, de 33 anos, foi esfaqueada pelo próprio marido. Segundo testemunhas, ela levou 33 facadas em um ataque que chocou os moradores da região.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Wellington Silva, de 42 anos, desce as escadas da casa com uma faca na mão. No vídeo, ele golpeia a mulher enquanto o filho do casal tenta impedir. Em seguida, o homem retorna para o segundo andar. Posteriormente, ele foge. O crime aconteceu na última segunda-feira (9).





De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para o local e moradores informaram que Alessandra havia sido socorrida por familiares e encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Saúde disse que o quadro de saúde da vítima é estável.

Vizinhos relatam que as agressões tiveram início ainda no quarto do casal após Wellington ter uma crime de ciúmes.

Segundo a PM, o suspeito não foi localizado. Em nota, a Polícia Civil informou que a 35ª DP (Campo Grande) investiga o caso. De acordo com a corporação, agentes realizam diligências em busca de testemunhas e de informações para confirmar a identificação da autoria do crime.