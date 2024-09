O visual do Hotel Nacional, em São Conrado, agrada a todos - Pedro Teixeira/Agência O Dia

O visual do Hotel Nacional, em São Conrado, agrada a todosPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 14/09/2024 00:00

Os 40 anos do Rock in Rio estão sendo comemorados pelo público e por todos que acreditam no evento como uma excelente oportunidade para aumentar os lucros, assim como o turismo, a economia e a rede hoteleira. Estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que são movimentados R$ 2,9 bilhões na cidade e criados 32, 6 mil postos de trabalho. A rede hoteleira, principalmente, na Barra da Tijuca, comemora o alto índice de pessoas que vieram para o Rio de Janeiro. O público esperado gira em torno de 700 mil pessoas.

fotogaleria

De acordo com pesquisa do HotéisRio, a média de ocupação está em 74%. São destaques as regiões de Barra/ Recreio, com 85% e a Zona Sul (Leme/ Copacabana/Ipanema/Leblon) com 78%. O presidente do Hotéis RIO, Alfredo Lopes, afirma que a expectativa é chegar a 95% de ocupação nos dois fins de semana. "O Rio de Janeiro se preparou para comemorar esses 40 anos do Rock in Rio. Vai ser uma festa, com casa cheia e muita animação, com hotéis, bares e restaurantes cheios. É o astral do festival tomando conta da nossa cidade", comemora.

No meio do caminho, em São Conrado, o Hotel Nacional se destaca por sua localização estratégica, em frente à praia, e por criar uma série de eventos temáticos. A bola da vez, de olho no público que vem à Cidade Maravilhosa para curtir o Rock in Rio, é o 'Setembro Rock'. "A partir desta quinta-feira, dia 12, a programação musical do hotel será toda dedicada ao rock and roll, com um DJ na piscina e música ao vivo. Também iremos oferecer um drinque de cortesia, em uma parceria especial com a Bacardi, para os hóspedes que forem a eventos de rock pela cidade", explicou Francisco Guarisa, Head de Marketing e Comunicação do Hotel Nacional.

Outro ponto positivo para quem optar pelo Nacional vai ser a facilidade em matar a fome depois do Rock in Rio, pois o hotel lançou um serviço especial o pós-evento. "Criamos um Cardápio do Rock, que é o Room Service 24 horas, para facilitar a vida das pessoas. Nós vamos ter no menu hamburguer, pizza, batata frita e até sanduíche vegano. Durante esse período, de 11 até 23 de setembro, o Hotel Nacional vai disponibilizar 10% de desconto nas suas diárias", conta Guarisa, acrescentando que ainda trabalha para agregar outros serviços que enriqueçam a experiência durante a estadia no empreendimento.

O gestor explica que o Hotel Nacional é a cara do Rio. "A nossa cidade é de vanguarda e o hotel tem um projeto nessa mesma linha, o Rio é despojado, assim como o Nacional. Nós já recebemos quase dez edições do Free Jazz Festival, entre as décadas de 80 e 90. Aqui, ficaram hospedadas grandes estrelas internacionais, tais como Sarah Vaughan, B.B. King, George Benson, Herbie Hancock e Chet Baker, entre outros. Ou seja, boa parte da nata do jazz ficava aqui. Apesar de sermos um hotel 5 estrelas, procuramos manter o despojamento, essa descontração, característica da cidade. É um hotel que respira cultura e arte. Eu brinco dizendo que aqui quem se hospeda, se hospeda numa obra de arte e leva um quarto de quebra, com uma vista exuberante. O Hotel Nacional sempre esteve na memória afetiva, não só do carioca, mas do brasileiro em termos gerais".

Com 413 quartos e capacidade para atender até 1000 pessoas, o Hotel Nacional recebe famílias e as crianças adoram o espaço Kids, de mais de 200 metros. "Torcemos para que a ocupação chegue até 90%. Às vezes começa a encher mais perto da data do evento. Aqui é um hotel híbrido, porque é um hotel de hospedagem e de multipropriedade: são pessoas que compram cotas. Depois de um período, ele tem direito a usufruir ficando uma semana no hotel também. Então é um hotel que tem essa característica diferente. Além disso também tem o Day Use".

Gerente-Geral do Hotel Nacional, o goiano Maurício Junior destaca a importância dos grandes eventos para a economia da cidade. "É fundamental não só para o hotel, mas para o Rio como um todo. Participei nesta semana de uma reunião com gerentes de outros hotéis e vimos que setembro de 2024 está cheio. A nossa expectativa é que o lucro deste período seja superior ao mesmo período de 2023". Para o Setembro Rock, o Hotel Nacional já contratou cerca de 140 funcionários extras. "Como o hotel está muito cheio, eu preciso entregar um serviço de excelência para as pessoas voltarem", explicou ele, acrescentando que nos dois sábados a feijoada, que normalmente é com roda de samba, será com rock.



Veja a receita dos três drinques que o Hotel Nacional irá oferecer a seus hóspedes. Sem a cortesia, cada um custa R$ 40,00.



BUTTERFLY EFFECT



Bombay Sapphire, xarope de grapefruit, limão siciliano e água com gás

Receita:

50 ml Bombay Sapphire

20 ml Martini Rosso

15 ml xarope de grapefruit Monin

20 ml limão siciliano

Top up com água com gás

Preparo: montado

Copo: taça gin

Guarnição: flor comestível



SMACK THAT



Grey goose , soda artesanal de manga , angostura de laranja

Receita :

50 ml Grey goose

200 ml de soda artesanal de manga

2 dash de angostura de laranja

Taça cheia de gelo até o topo

Adicione a vodka e a angostura,

Complete com a soda artesanal

Decore e sirva



HIGH VOLTAGE

Dewar’s 12, suco de limão , Monin de manga , angostura



Receita :



50 ml Dewar’s

20 ml Aperol

20 ml Monin de manga

1 dash de angostura



Na coqueteleira na posição de resfriamento adicione os ingredientes

Complete de gelo bata bem

Dupla coagem para o copo baixo com gelo

Decore e sirva



Economista fala da importância da marca Rio



De acordo com o economista Giberto Braga, o impacto econômico do Rock in Rio pode se emitir de diversas formas. "Entre os pesquisadores existem versões que projetam um movimento econômico de um bilhão de reais durante o período do festival. e há um estudo da FGV que projeta 2,9 bilhões de movimentos econômicos para o Rio de Janeiro. Na verdade, a diferença de metodologia sugere entre aquilo que seria um impacto direto e a segunda conta pegaria outros efeitos também indiretos", explica o profissional, acrescentando que quem vem para o festival se hospeda, gasta, compra souvenirs e indiretamente acaba frequentando outros lugares, até porque o festival ocorre em dois fins de semana prolongados e muitos que vêm para a primeira semana esticam a sua estadia no Rio de Janeiro para a segunda semana.

Segundo o economista, são pessoas que vão a shoppings, a restaurantes, procuram diversão e um percurso de turismo intenso dentro da cidade sobretudo com esses frequentadores de fora do Rio de Janeiro que vem aqui para a nossa região. "O impacto também tem o efeito de projeção da marca Rio no mundo, na medida em que ele transcende a questão das atrações que o Rio já tem, o seu turismo, as suas belezas naturais, projetando a marca da cidade mundialmente associado ao prestígio e à fama dos artistas que aqui se apresentam".

Gilberto vai além e fala da importância da marca."Portanto, ele não vende apenas a cidade, mas vende a marca Rio para pessoas que são acompanhantes, fãs, admiradores dos artistas que aqui vêm se apresentar. Então, isso vai criando em torno da marca um diferencial econômico muito grande. Prova disso é que nos outros festivais de música, de rock feitos ao longo do mundo, a marca com a expressão Rio no nome, ela é mantida. Por exemplo, Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Barcelona e por aí afora. Então, a marca Rio fica já consolidada com tantos anos de festivais bem-sucedidos. Há uma ideia de boa organização e de bastante sucesso", finaliza Gilberto.



Evento gratuito na Barra



A unidade da Rede Supermarket Barra Blue, na Avenida das Américas, 12.700, Barra da Tijuca, promove o ‘Super Parada do Rock’, evento gratuito, em todos os dias do Rock In Rio, com shows ao vivo, degustações, food trucks e ‘camarim do rock’, com serviços de maquiagem e penteados. A ação reforça mais ainda a Rede Supermarket como opção ideal para compras, com ofertas de até 50% de desconto, em todos os segmentos de produtos, como bebidas, beleza, padaria, açougue e limpeza, em comemoração ao seu 15º aniversário.

O Supermarket Blue estruturou seu Camarim do Rock, com profissionais que vão oferecer maquiagem e penteados. Os serviços poderão ser feitos mediante compra de produtos de perfumaria da unidade.

A programação completa do 'Super Parada do Rock' está disponível no Instagram @supermarket.blue.

Serviço:

Rede Supermarket

Super Parada do Rock

13/09 - Plano R (Tributo ao rock dos anos 80)

14/09 - Miriam Ruperti (Tributo ao rock dos anos 80)

15/09 - Valério Araújo (Tributo ao poeta exagerado)

20/09 - U2 Rio Tribute

21/09 - - U2 Rio Tribute

22/09 - Capital Elétrico (Tributo ao rock nacional)

Horário: das 12h às 23h

Endereço: Avenida das Américas, 12.700, Barra da Tijuca, RJ

Gratuito



Descontos em pontos turísticos



Em parceria com diversos pontos turísticos do Rio de Janeiro e com o Visit Rio, o Rock in Rio preparou um presente especial durante o mês de setembro para quem vem de fora. Quem tem ingresso para a edição de 2024 vai ter vantagens para visitar o Bondinho Pão de Açúcar, Cristo Redentor, AquaRio, Blue Note, Museu do Flamengo e o Maracanã, entre muitos outros, proporcionando uma experiência ainda mais memorável durante a estadia na cidade.

Confira todos os benefícios disponíveis durante o mês de setembro:

•Parque Bondinho: 10% de desconto nos ingressos (será disponibilizado um cupom mas só será valido ao apresentar o ingresso do festival na bilheteria da atração).

•Trem do Corcovado: acesso gratuito ao “Express Pass”.

•AquaRio: 34% de desconto, com ingresso de R$150 por R$99

•Cristo Redentor + AquaRio: 25% de desconto, de R$231,50 por R$173

•Cristo Redentor + AquaRio + BioParque: 22% de desconto, de R$281 por R$220

•BioParque: 20% de desconto, de R$49,50 por R$39,90

•Yup Star: de R$59,90 por R$49,90- 20% de desconto – aplicado no link

•Blue Note: 25% de desconto nos ingressos – somente em inteira. Validação do desconto apenas nas compras feitas na bilheteria da casa com a apresentação do ingresso

•Campo Olímpico de Golfe: todos os produtos (green fee, carts, restaurantes, bares, proshop, locação de espaço para festas, dentre outras atividades) com desconto de 15%. Os descontos serão praticados no momento de pagamento das contas do Restaurante, do Bar e do Proshop.

•Carnaval Experience: na compra de um ingresso para uma tour regular você ganha outro ingresso igual.

•Museu do Amanhã: 20% de desconto nos ingressos. Para retirar o ingresso, basta o cliente selecionar a data desejada, clicar em PROMOÇÕES e escolher o ingresso PROMOÇÃO ROCK IN RIO 2024. Só será possível retirar 1 ingresso por compra, e por cpf, para fins de controle. No dia comprado, basta o cliente mostrar o ingresso ou uma comprovação oficial de compra do ingresso do Rock in Rio.

•Tour Maracanã: 20% de desconto para venda online ou bilheteria física, assim os preços serão: inteira: R$ 60,00/meia: R$ 30,00. Para compra será necessário a apresentação do comprovante de compra do festival + documento com foto. Site oficial para compras online: www.tourmaracana.com.br

•Museu do Flamengo: 50% de desconto nos ingressos.

•Lagoa Aventuras: 20% de desconto em todos preços de bilheteria

•C2Rio: 15% de desconto com o cupom RIR15 para clientes do RIR 2024, diretamente nos canais de compra C2Rio. Para ter acesso ao desconto em tours o cliente deve confirmar que comprou o seu ingresso para o festival. Confira os valores exclusivos para as experiências C2Rio:

•Rio Boat Tour - De R$ 120 por R$102.

•Experiência Rio Sunset – Cristo Redentor, Catedral, Escadaria Selarón e Pôr do Sol no Pão de Açúcar - De R$491 por 4x de R$104,34.

•Um Dia no Rio – Cristo Redentor em Trem, Pão de Açúcar, Maracanã, Catedral, Selarón e Rodizio - De R$699,00 por 5x de R$ 118,83.

•Um dia em Arraial do Cabo com Passeio de Barco e Almoço – De R$310 por 2x de R$131,75.