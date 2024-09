Placa de descrição da estátua em homenagem à vereadora Marielle Franco no Centro do Rio - Arquivo/Agência O Dia

Placa de descrição da estátua em homenagem à vereadora Marielle Franco no Centro do Rio Arquivo/Agência O Dia

Publicado 13/09/2024 18:50

Rio - A placa de identificação da estátua de Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018, foi furtada no Centro do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Conservação nesta sexta-feira (13)



"A Secretaria Municipal de Conservação lamenta a ação de vandalismo contra o patrimônio público carioca. O furto será registrado em delegacia e uma nova placa providenciada" disse em nota.



Quem também denunciou o caso foi o deputado federal Chico Alencar (Psol). "O local tem câmeras de vigilância ligadas 24h! Vamos cobrar da prefeitura a apuração do crime e, claro, a reposição da placa. É muito estranho notar que as placas do monumento ao Lions Club, que ficam em frente da estátua da Marielle, continuam no lugar. Fosse um crime 'comum', o que justificaria terem levado apenas a que identificava nossa vereadora? Não aceitaremos mais esse atentado!", publicou.



Localizada no Buraco do Lume, na Praça Mário Lago, a estátua de bronze tem tamanho real, de 1,75m, foi inaugurada em 2022. A obra foi uma ação do Instituto Marielle Franco, que em 2021 fez uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para construção que foi esculpida pelo Edgard Duvivier, e teve cerca de 650 doações e levantou quase R$ 40 mil.

Relembre o crime

Marielle e o motorista Anderson Gomes foram executados, na noite do dia 14 de março de 2018, no Centro do Rio. O carro em que as vítimas estavam foi interceptado após a vereadora deixar um debate na Lapa. A assessora Fernanda Chaves, que também estava no veículo, escapou com vida.



Cerca de um ano depois, em 2019, a polícia prendeu Ronnie Lessa, autor dos disparos. A arma usada no crime nunca foi encontrada. Em delação premiada, ele indicou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão como mandantes, e a participação do delegado Rivaldo Barbosa. Os três foram presos em março deste ano e negam envolvimento no crime.