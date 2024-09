Material apreendido foi levado para a base da Polícia Civil no Rock in Rio - Divulgação

Publicado 13/09/2024 21:54

Rio - Equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), em ação conjunta com o Ministério Público, prenderam dois homens e apreenderam grande quantidade de material falsificado com a logo do Rock in Rio, nesta sexta-feira (13), nos arredores do festival.



No local, Cristiano Silveira Dos Santos e Valdemir Alves Ferreira estavam distribuindo os objetos, como copos e bonés, para dezenas de vendedores ambulantes. Ao todo, a dupla foi flagrada com 5.350 copos e 185 bonés, além de milhares de porta-copos da marca.

A ocorrência foi apresentada na base da Polícia Civil no Rock in Rio. Os dois vão responder por vender produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada de outrem.