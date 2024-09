Material foi encontrado com auxílio de raio-x - Divulgação

Publicado 13/09/2024 18:37

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta sexta-feira (13), o opióide sintético mitraginina, mundialmente conhecido como "kratom", em uma encomenda postal internacional no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. A encomenda continha 107 g da droga em balas de goma, vinha dos Estados Unidos com destino a Valença, na Bahia, e está avaliada em R$ 5.350.

O material foi encontrado com auxílio do raio-x. Ninguém foi preso.