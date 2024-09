Movimentação na praia de Copacabana, nesta sexta-feira (13) - Renan Areias/Agência O Dia

Movimentação na praia de Copacabana, nesta sexta-feira (13)Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 13/09/2024 17:55 | Atualizado 13/09/2024 18:33

Rio - Após uma sexta-feira (13) de calor intenso, com máxima de 38°C, os cariocas vão enfrentar agora a chegada de uma frente fria no fim de semana. Segundo o Alerta Rio, o tempo começará a mudar no domingo (15), com ventos mais fortes e a possibilidade de chuva isolada ao final do dia. A mudança marca o início de um período mais ameno, com temperaturas em queda e o céu nublado, em contraste com o calor escaldante dos dias anteriores.

A sexta-feira foi influenciada por uma massa de ar quente e seca, deixando o céu claro e sem previsão de chuva. Com ventos fracos a moderados, as temperaturas variaram entre 21°C e 38°C. A umidade relativa do ar atingiu níveis baixos, entre 12% e 20%, deixando o clima ainda mais seco. Alguns cariocas aproveitaram o calor curtindo o dia na Praia de Copacabana, Zona Sul.

fotogaleria

No sábado (14), a situação se repete: céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva e ventos moderados. O calor continuará, com a temperatura oscilando novamente entre 21°C e 38°C.

Já no domingo, a aproximação de uma frente fria promete trazer mudanças: o céu ficará mais nublado e a previsão aponta para ventos moderados a fortes e possibilidade de chuva fraca isolada no final do dia, além de um declínio nas temperaturas, variando entre 28°C e 17°C.