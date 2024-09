Edição de 2023 da Marcha Trans e Travesti - Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 16:28 | Atualizado 13/09/2024 16:46

Rio - Com o tema 'Para Ecoar Nossa Voz', a Marcha Trans e Travesti acontece neste domingo (15), nos Arcos da Lapa, no Centro do Rio. O evento, que visa destacar a urgência de políticas públicas inclusivas para a população trans e travesti, será realizado das 10h às 19h.

Com as eleições municipais às vésperas, ativistas, líderes e apoiadores se reunirão para promover a Agenda Trans, um conjunto de pautas objetivas que busca garantir direitos fundamentais à comunidade trans.

Entre as atividades programadas para a marcha estão: roda de samba liderada por pessoas trans, falas de lideranças trans do Rio e do Brasil e uma programação cultural com shows e exposições. Além de uma série de serviços gratuitos.



Social PET: Corte de unha, limpeza de ouvido e vacina antirrábica para pets

Trabalha Rio: Feira de empregabilidade para pessoas LGBTIA+

Defensoria Pública: Cadastro para retificação de nome e gênero para pessoas trans

Pela Vidda: Informações sobre PreP e PEP, e conscientização sobre HIV/Aids

Mercado Solidário: Doação de alimentos e roupas para quem precisa

"Sonhar dá sentido à luta. Por isso, ocupamos as ruas e retomamos o protagonismo na construção da nossa realidade! Queremos trazer nossa comunidade para o centro das discussões e ações políticas, e garantir que todas as pessoas entendam a responsabilidade que têm em apoiar políticas que garantam nossos direitos, contando com espaços como a Marcha, pensados para fazer nossa voz ecoar", celebra Gab Van, coordenador-geral da Marcha Trans e Travesti.