Foragido foi encontrado em centro comercialDivulgação

Publicado 13/09/2024 14:56 | Atualizado 13/09/2024 16:35

Rio - Policiais da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI) e agentes da 32ª DP (Taquara) prenderam, na manhã desta sexta-feira (13), no Shopping Nova América, em Del Castilho, Zona Norte, Lucas da Silva Madeira, o 'Soldado', de 47 anos. Segundo a polícia, Lucas pertence a uma quadrilha especializada em roubos a lojas, que age em Manguinhos.

Os policiais encontraram o suspeito em frente ao Centro Empresarial Office, após receberem informes do Disque Denúncia. Preso em fevereiro de 2020 por roubar um depósito de bebidas na Rua Washington Luís, no Centro do Rio, Soldado ganhou liberdade condicional em junho de 2023 mas, nesta quinta-feira (12), a 31ª Vara Criminal da Capital expediu um novo mandado contra Soldado por roubo após a sentença de oito anos de prisão transitar em julgado.

Ele foi encaminhado à 32ª DP e, posteriormente, para uma unidade prisional. A Polícia Civil pede que população repasse de forma anônima informações sobre a localização de foragidos para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ