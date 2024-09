Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 13/09/2024 20:58

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Matheus da Silva Oliveira durante um tiroteio na noite desta quinta-feira (12), em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. Durante a ação, o idoso Arlindo Júlio de Figueira, de 68 anos, também foi atingido.

Segundo testemunhas, criminosos efetuaram os disparos no momento em que a Rua Iguaperiba estava escura, devido ao apagão enfrentado por moradores da Zona Norte, causado por um incêndio em uma subestação da Light. Durante o ato, Matheus e Arlindo foram atingidos.

As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. No local, Matheus não resistiu aos ferimentos. Já o idoso foi atendido e teve alta no mesmo dia. De acordo com o comando do 16º BPM (Olaria), agentes foram até a unidade para verificar a ocorrência e acionaram a Delegacia de Homicídios da Capital.

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.