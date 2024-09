Moradores da Zona Norte relatam falta de luz em diversos bairros - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/09/2024 17:14 | Atualizado 12/09/2024 20:06

Rio - Diversos moradores da Zona Norte do Rio enfrentaram a interrupção no fornecimento de energia elétrica na tarde desta quinta-feira (12). A subestação da Light pegou fogo no Complexo do Alemão, na localidade conhecida como Fazendinha, também na Zona Norte.

Entre as áreas afetadas estão bairros da Ilha do Governador, como Cocotá, Bancários e Freguesia, além de outras regiões, como Del Castilho e Colégio. Segundo moradores na região, houve fortes estrondos no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu às chamas.

De acordo com relatos nas redes sociais, a queda de energia começou por volta das 16h, afetando o funcionamento de comércios e o cotidiano dos moradores. A energia começou a retornar por volta das 18h30.

Esses foram alguns dos bairros afetados:

- Bancários

- Cocotá

- Guarabu

- Tauá

- Colégio

- Jardim América

- Cordovil

- Vicente de Carvalho

- Penha

- Irajá

- São Cristóvão

A Light informou que houve um rompimento de um cabo de Furnas, na Subestação São José. Após este evento, a Light registrou uma ocorrência em uma de suas subestações, interrompendo o fornecimento de energia para trechos da Zona Norte e da Ilha do Governador, na Região Metropolitana, e em trechos da Baixada Fluminense. A concessionária afirma que mais de 70% dos clientes afetados já tiveram o serviço restabelecido.

"Mais da metade dos clientes afetados já teve o serviço restabelecido e a Light trabalha para normalizar os demais. Para isso, a empresa realiza um trabalho de grande complexidade, que envolve a escalada da torre de transmissão para reparo da rede danificada. A previsão é que o fornecimento de energia seja completamente normalizado em cerca de 1h30", diz a nota.

Por meio das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes comentou o caso e informou sobre outro incêndio em mais uma estação da concessionária: "Tivemos um incêndio em duas estações da Light, uma no Alemão e outra em Vista Alegre. A parte grande da Zona Norte ficou sem luz. A Light está trabalhando para restabelecer a energia e a gente espera que nas próximas horas esteja tudo restabelecido".

A SuperVia informou que, por causa dessa falha de energia em Furnas, as estações entre Ramos e Duque de Caxias (ramal Saracuruna) estão sem energia. Mas estão abertas. Agentes da SuperVia dão apoio aos clientes com lanternas. A operação dos trens segue normal.

Moradores afetados

Na casa da Fernanda Marques, de 43 anos, moradora do bairro Bancários, moram três adultos e uma criança. Como a região vem sofrendo apagões desde janeiro, ela conta que precisou mudar a rotina da família para lidar com o imprevisto.

"Aqui na Ilha todos ficaram sem luz, e os geradores não estavam funcionando. O rapaz que toma conta de um gerador falou que ele só toma conta, que a Light precisaria enviar uma equipe para ligar o gerador, se fosse necessário. Estamos sofrendo com a falta de luz desde Janeiro, e o bairro Bancários sempre é um dos mais afetados. Nem fazemos mais compras de mês, compramos por semana, pois vivemos sem saber se vamos voltar a ter os apagões", conta ao DIA.

Além dela, Márcia Fraga, 59 anos, moradora do Tauá, também fez modificações na casa para lidar com os apagões. Segundo ela, nesta quinta-feira (12) a luz voltou por volta das 18h.

"A luz faltou por volta de 16h10. Ficamos mais de uma hora sem luz! Retornou por volta de 17h30. Acabou novamente às 18h e voltou agora [18h30]. Mas aqui está bem complicado, compramos alguns reguladores de voltagem para evitar uma sobrecarga nos eletrodomésticos. Melhor investir para não ter perda maior", desabafa.