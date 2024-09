Projeto Favela Hope abre mais 50 novas vagas para curso gratuito de fotografia e vídeo - Divulgação

Publicado 12/09/2024 22:11 | Atualizado 13/09/2024 07:14

Rio - O projeto Favela Hope está com inscrições abertas para mais 50 novas vagas para os cursos gratuitos de fotografia e de vídeo no Morro da Babilônia, na Zona Sul. As oportunidades são destinadas a jovens de todas as comunidades da cidade do Rio. As inscrições vão até o dia 10 de outubro.



"O projeto Favela Hope auxilia jovens e adultos a entenderem que é possível gerar renda com algo que usamos todos os dias apenas como meio de comunicação: os smartphones. É um mundo novo que se abre para os alunos", ressalta Marcello Andriotti, um dos idealizadores da iniciativa, que tem como foco a inclusão social e geração de renda de jovens no mercado de trabalho no campo do audiovisual.



Para se matricular, basta ter mais de 15 anos e comparecer de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, no Centro Cultural Jardins da Babilônia, que fica na Rua Santo Amaro, 4, no Morro da Babilônia. É necessário apresentar xerox da identidade e CPF. Os cursos têm dez semanas de duração e, ao final, todos que tiverem pelo menos 70% de presença receberão certificado.



O projeto Favela Hope



O Favela Hope surgiu em 2013, em Vargem Grande, em parceria com a universidade americana BYU (Brigham Young University), a segunda maior universidade privada dos Estados Unidos. O objetivo do projeto é proporcionar mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento para os jovens moradores das comunidades do Rio de Janeiro. A iniciativa já contemplou mais de 200 jovens.



Com patrocínio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de/ Cultura, Parque Bondinho Pão de Açúcar e Pallas Operadora, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS, o Projeto Favela Hope desenvolve atividades que ajudam a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: 1, 4, 5, 8, 10, 16.



Mais informações pelo WhatsApp do projeto: 21 2236-4129