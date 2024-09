Paulo Vitor Carvalho Jesus da Silva, conhecido como 'Do Mal' - Reprodução

Paulo Vitor Carvalho Jesus da Silva, conhecido como 'Do Mal'Reprodução

Publicado 12/09/2024 22:58

Rio - Paulo Vitor Carvalho Jesus da Silva, conhecido como 'Do Mal', foi preso na noite desta quinta-feira (12), enquanto curtia o dia na praia de Itacoatiara, em Niterói, na Região Metropolitana. O jovem de 22 anos é apontado como gerente do tráfico no Complexo da Penha e homem de confiança de Edgar Alves de Andrade, o 'Doca' ou 'Urso', líder do tráfico na região.



A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). 'Do Mal' estava sendo monitorado há algum tempo por sua participação ativa no roubo de cargas, especialmente em operações que envolviam os Complexos do Alemão e da Penha. Sem oferecer resistência, ele foi surpreendido pelos policiais ao deixar a praia.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas Reprodução



O criminoso, que também mantinha fortes laços com o traficante Bruno Silva Souza, o 'Tiriça', da Praça Seca, é conhecido por seu perfil violento e envolvimento em confrontos entre facções e milícias. Além das acusações mencionadas, Paulo Vitor Carvalho possui dois mandados de prisão em aberto por roubo e extorsão.



Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça. A prisão faz parte da Operação Torniquete, que visa reprimir crimes de roubos e furtos de cargas, reduzindo a atuação das quadrilhas no estado. O criminoso, que também mantinha fortes laços com o traficante Bruno Silva Souza, o 'Tiriça', da Praça Seca, é conhecido por seu perfil violento e envolvimento em confrontos entre facções e milícias. Além das acusações mencionadas, Paulo Vitor Carvalho possui dois mandados de prisão em aberto por roubo e extorsão.Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça. A prisão faz parte da Operação Torniquete, que visa reprimir crimes de roubos e furtos de cargas, reduzindo a atuação das quadrilhas no estado.