Diego Mendes recebeu homenagem na Câmara Municipal do Rio nesta quinta (12)Eduardo Barreto/Câmara de Vereadores

Publicado 12/09/2024 20:01 | Atualizado 12/09/2024 22:43

Rio – Diego Mendes, mototaxista que socorreu o menino Davi Geovane Guimarães, de 8 anos, após acidente de ônibus, em São Cristóvão no último dia 6, ganhou uma homenagem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Na abertura da sessão plenária desta quinta (12), ele foi aplaudido de pé e recebeu a moção que ressalta “atitude humanitária e explícita demonstração de desprendimento e amor ao próximo”. De autoria do presidente da Casa, o vereador Carlo Caiado (PSD), a iniciativa teve assinatura de outros 31 parlamentares.

Diego – que estava próximo porque deixava uma passageira no entorno da Feira de São Cristóvão – viu o ônibus da linha 476 tombado e logo colocou garoto e sua mãe, Aparecida Guimarães, em sua motocicleta para levá-los ao hospital. Em seguida, retornou ao local para socorrer a cachorrinha de Davi, que estava com ele no coletivo, e ainda conseguiu resgatar o braço dele que fora amputado a tempo de ser reimplantado

Mas apesar de todo o drama do caso e da alta expectativa, Diego se mostra tranquilo, a ponto de ter engatilhado o que pretende dizer a Davi quando reencontrá-lo: “Estou muito tranquilo para revê-lo, porque sei que ele é forte. Só quero falar para ele o quanto ele é forte”, comenta o mototaxista, que disse ainda estar preparando entregar ao menino uma surpresa – que, obviamente, não foi revelada à reportagem.

Homenagem

Na cerimônia da Câmara, o vereador Caiado enalteceu a postura de Diego: “Sua atitude merece todos os nossos aplausos e serve de exemplo do que é cidadania e empatia. Ele salvou o pequeno Davi e tem a eterna gratidão, não só da família, como de todos os cariocas”.

Pai de duas filhas – Aylla, de 3 anos, e Sofia, de 7 –, Diego descreveu ao DIA o misto de sentimentos que tem vivido desde o dia do acidente até o tributo de horas atrás: “Meu jeito humano de ser e de ajudar o próximo me proporcionou uma homenagem. Eu só queria salvar aquele menino, o que para mim, é natural. As pessoas veem como um ato heroico, mas é a nossa obrigação cuidar do próximo. Hoje estou muito feliz por ter salvado a vida de uma criança”.

Boletim médico

A direção do Quinta d’Or atualizou no fim da tarde desta quinta o estado de saúde de Davi. De acordo com o boletim médico, o menino segue internado na UTI pediátrica, com boa evolução clínica. Ele está consciente, orientado e respira sem a ajuda de aparelhos, mantendo boa diurese.

Os médicos afirmam que as reavaliações diárias pós-reimplante do braço seguem apontando um resultado satisfatório até o momento. Ainda não há previsão de alta.

Dos 27 feridos pelo tombamento do ônibus, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que três permanecem internados em hospitais da rede municipal. Um deles está em estado grave, porém estabilizado, enquanto os demais têm quadro de saúde estável.

Sobre as investigações pelo acidente, a Polícia Civil comunicou que outras vítimas prestaram depoimento na 17ª DP (São Cristóvão), e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.