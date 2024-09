Fim de semana no Rio será marcado por sol e calor - Renan Areias / Arquivo Agência O Dia

Fim de semana no Rio será marcado por sol e calorRenan Areias / Arquivo Agência O Dia

Publicado 12/09/2024 19:26

Rio - A capital fluminense registrou, nesta quinta-feira (12), um novo recorde de calor deste inverno. Os termômetros marcaram 41,1°C em Guaratiba, na Zona Oeste. A umidade do ar também bateu recorde ao atingir 10,3%, às 15h25.

As altas temperaturas têm permanecido altas devido a um sistema de alta pressão que está no Rio. Na quarta-feira (11), a temperatura máxima foi de 38,8°C na Vila Militar, Zona Norte, e a umidade do ar não passou dos 30%.

Até o próximo sábado (14), o ar quente e seco predominará o dia será quente podendo atingir 39ºC nos dois dias com mínima de 21ºC , e não há previsão de mudanças no tempo. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20% em muitas regiões do município.

No domingo (15), com a aproximação de uma frente fria, haverá aumento da nebulosidade e previsão de chuva fraca e isolada a partir do final da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas vão cair. A máxima não passa de 25ºC e a mínima fica na casa dos 22ºC

Por conta do posicionamento do sistema de alta pressão no mar, os ventos continuarão mais fortes no litoral entre a Região dos Lagos e o Norte Fluminense, com rajadas que podem alcançar 70 km/h. Já na Região Metropolitana, as rajadas variam entre 50 e 60 km/h.