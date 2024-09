Obras da Fábrica do Samba Série Ouro Rosa Magalhães começaram nesta quinta-feira (12) - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 12/09/2024 16:59 | Atualizado 12/09/2024 18:59

Rio - A pedra fundamental da Fábrica do Samba Série Ouro Rosa Magalhães, popularmente conhecida como Cidade do Samba 2, foi lançada, na manhã desta quinta-feira (12), no terreno da antiga Estação Leopoldina, na região central do Rio. O marco corresponde ao início das obras no local, que abrigará os barracões das escolas da Série Ouro.

Para Hugo Júnior, presidente da Liga-RJ, entidade responsável por organizar os desfiles das agremiações que disputam uma vaga no Grupo Especial, a construção do espaço contribuirá para melhorar a disputa entre as escolas e, consequentemente, aumentar o espetáculo do Carnaval.

"Sem dúvidas, hoje é um momento histórico para todos nós da Série Ouro. É um momento que a gente consegue ver que o nosso espetáculo vai engrandecer muito além do que ele já é. Ter condições para todos os carnavalescos, diretores e profissionais do samba poderem trabalhar. O espetáculo cresce muito. Pode ter certeza pro Carnaval de 2027 vamos ter essa percepção", disse.

Ao DIA, o carnavalesco da Porto da Pedra, Mauro Quintaes, destacou a importância da construção do local para melhorar o desempenho e a competividade de escolas da Série Ouro. Para Quintaes, os barracões de algumas agremiações atualmente são precários e dificultam o trabalho.

"Eu particularmente acho que é uma atitude louvável, tão importante quanto foi a Cidade do Samba 1. Eu só acho que foi tardio porque são muitos anos que os carnavalescos das escolas de Série Ouro se submetem a condições piores de trabalho, inconcebíveis. A Série Ouro e a Série Prada. Eles são verdadeiros guerreiros porque ninguém consegue trabalhar no espaço daqui que são disponíveis e disponibilizados pra gente. Se você deixar pra trás tudo isso e começar a dar atenção ao que vai ser feito daqui pra frente, eu acho que sem dúvida nenhuma é uma grande evolução e vai ser fundamental pra uma transformação da Série Ouro em um possível conglomerado de escolas com competitividade e com condição de subir pro especial. Hoje, uma escola com as condições precárias que elas têm de trabalho, se sobe pro especial são raras as que vão conseguir encarar o desafio. Então, eu acredito que sim, é passo importantíssimo, ainda mais que a Cidade será agregada a muitos projetos ligados ao Carnaval. Será um divisor de águas, sem dúvida", comentou.

A Fábrica do Samba Série Ouro Rosa Magalhães ficará em parte do terreno da Estação da Leopoldina, que a Prefeitura do Rio recebeu do Governo Federal , no início do ano, para uma restauração. Avaliada em mais de R$ 150 milhões, a obra deve ser concluída em 2026 para estar à disposição no Carnaval do ano seguinte.

O projeto inicial prevê 14 barracões, com 9 metros de altura, que vão abrigar escolas da Série Ouro, que também desfilam no Sambódromo da Marquês de Sapucaí para conseguir um acesso ao Grupo Especial. Os espaços serão projetados para possibilitar a confecção de alegorias e terão vestiários, sanitários e refeitórios para os integrantes da agremiação.

Além disso, ainda está previsto a construção de uma praça de eventos, prédio de administração e de um parque linear no terreno da antiga estação.

O nome da Fábrica do Samba homenageia a carnavalesca Rosa Magalhães, que morreu em julho deste ano, aos 77 anos, vítima de infarto. Rosa tem um total de sete títulos no Carnaval carioca, sendo seis na Sapucaí, o que a faz a maior vencedora do sambódromo. Além de brilhar no Carnaval, ela também foi elogiada como diretora artística da Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos Rio-2016.

Desfile 2025

A ordem dos desfiles da Série Ouro para 2025 foi definida através de um sorteio realizado em junho em um churrascaria na Zona Sul. As 16 escolas filiadas à Liga-RJ participaram do evento e conheceram o dia e a posição que vão cruzar a Sapucaí, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, sexta e sábado, em busca do acesso ao Grupo Especial.

Campeãs da Série Prata neste ano, a Botafogo Samba Clube vai abrir a sexta-feira, enquanto a Tradição fica responsável por iniciar a festa no sábado. Elas serão seguidas por Arranco do Engenho de Dentro e União do Parque Acari, 14ª e 13ª colocadas da última Série Ouro, respectivamente. Essas agremiações não entraram no sorteio, contando com as posições pré-definidas por regulamento.

Já as outras 12 escolas formaram seis pares para a definição da ordem. O Império Serrano, vice-campeão em 2024, teve o direito de escolher a posição do seu desfile após conhecer o dia da sua apresentação.

A venda de ingressos para os desfiles começaram na última segunda-feira (9) através da plataforma Ticketmaster . As arquibancadas custam R$ 35 (inteira), nos setores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11. Serão permitidas até quatro compras por CPF com direito a apenas uma meia-entrada.

Confira a ordem de apresentação:

Sexta-feira (28): Botafogo Samba Clube, Arranco, Inocentes de Belford Roxo, Unidos da Ponte, Estácio de Sá, União de Maricá, Em Cima da Hora e União da Ilha.

Sábado (1°): Tradição, União do Parque Acari, Vigário Geral, Unidos de Bangu, Porto da Pedra, São Clemente, Acadêmicos de Niterói e Império Serrano.