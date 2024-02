Prédio da Estação Leopoldina, no Centro do Rio, está abandonado há pelo menos 20 anos - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 26/02/2024 14:40 | Atualizado 26/02/2024 16:55

Rio - O Governo Federal e a prefeitura fecharam um acordo, nesta segunda-feira (26), para o município assumir a gestão do prédio da antiga Estação Leopoldina, na região central do Rio. O acordo foi assinado pelo presidente Lula, prefeito Eduardo Paes e a ministra Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no Palácio do Planalto, em Brasília.

De acordo com Paes, o terreno, de 124 mil m², vai passar a abrigar a Cidade do Samba da Série Ouro, um centro de convenções e um conjunto habitacional.

Prefeitura do Rio divulgou um projeto para a revitalização do espaço que foi construído em 1926. Na ocasião, Paes apresentou uma proposta formal à ministra Esther Dweck. O município pretendia comprar o imóvel, que é tombado pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com um plano de ocupação de uso misto em quatro blocos.



Nas redes sociais, o prefeito da cidade comemorou o acordo: "A Leopoldina é nossa! A antiga Estação Leopoldina foi repassada da União para o município do Rio! Vamos dar fim a um abandono de décadas e ressignificar este lugar histórico. Agora vamos trabalhar para transformar mais uma parte localizada no coração de nossa cidade, além de preservar o patrimônio histórico. Mais uma parceria de sucesso entre Governo Federal e Prefeitura do Rio, onde quem ganha é o povo carioca".



A Estação Leopoldina funcionou até meados de 2002, ligando o Rio a Petrópolis, na Região Serrana, e aos estados de São Paulo e Minas Gerais. Posteriormente, quando teve seu direito de uso cedido à SuperVia, a instalação foi fechada. As linhas foram remanejadas para a Estação Central do Brasil. Pouco depois, ainda chegou a abrigar alguns eventos culturais. Atualmente, o espaço serve de depósito para trens velhos e outros materiais.