Lyan Carlos Faria Baptista da Silva foi assassinado a tiros neste domingo (25) em Manguinhos, na Zona Norte do Rio - Reprodução

Lyan Carlos Faria Baptista da Silva foi assassinado a tiros neste domingo (25) em Manguinhos, na Zona Norte do RioReprodução

Publicado 26/02/2024 19:39 | Atualizado 26/02/2024 21:52

Rio - Lyan Carlos Faria Baptista da Silva, de 20 anos, foi assassinado a tiros, na tarde de domingo (25), no Morro do Amorim, em Manguinhos, na Zona Norte. Segundo a família, o jovem teria sido morto por um homem que estava embriagado.

Em uma de suas redes sociais, Pâmela Louis, prima da vítima, contou que o jovem estava na porta de uma barbearia após o cortar o cabelo quando um homem "completamente transtornado", que teria passado o dia bebendo, começou a intimidar todos dentro do estabelecimento com uma arma. Lyan então teria saído do local com um amigo, mas foram seguidos pelo suspeito.

"Meu primo e mais um, com medo talvez, saíram e foram para outra parte da rua e esse homem foi atrás e super alterado. Completamente embriagado, indagou mostrando a arma: 'Estão falando de mim? Fala aí agora' com a arma em punho. E quando perceberam o perigo, correram e o homem foi atrás fazendo disparos contra eles. Um tiro acertou ao meu primo e logo caiu. Ainda correndo, o amigo conseguiu despistar o atirador, que ao perceber que não o alcançaria, voltou onde já estava caído o meu primo baleado e terminou de descarregar as suas munições", escreveu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Rua Rosa da Fonseca. Chegando ao local, Lyan foi encontrado já sem vida com diversas marcas de tiros. O suspeito não foi localizado na cena do crime.

A área foi isolada para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento para apurar a motivação e a autoria do crime. Segundo familiares, o suspeito do crime é um morador conhecido na comunidade.

'Dor que dificilmente vai passar', diz prima

Lyan, que serviu no Exército, foi definido por Pâmela como um jovem carinhoso, preocupado e grudado com outros familiares. Segundo a prima, ele gostava de festas, bailes e andar de moto, atividades que pessoas de sua idade também gostam, mas que preocupavam a família pelo risco de acontecer algum acidente.

Apesar de todas as preocupações, a prima e o restante da família não imaginava que o jovem seria morto de uma forma tão brutal. A perda de Lyan vem sendo lamentada por todos.

"Lyan, você deixou uma dor que dificilmente vai passar. Ver seu pai, aquele homem tão grande e 'forte' desolado e chorando acabou comigo. Ver sua mãe tão pequena e frágil precisando ser carregada, pois não acreditava na cena que estava ali diante dos seus olhos foi como uma facada no peito. Não sei como será daqui para a frente, mas sei que ainda vai doer muito. Estamos fracos, doloridos e chega ser visceral a forma que tiraram você da gente. Hoje, minha família está chorando. Está sofrendo e sentindo já tantas saudades que não dá para mensurar. A dor e as lembranças vão ficar para sempre e a esperança de um dia te reencontrar. Está doendo. Vai doer muito ainda, mas você não será esquecido. Te amo e vou amar para sempre!", publicou.

A prima ainda disse que não deseja mal ao responsável pelo crime, apenas Justiça.

"Ao assassino, não consigo nem lhe desejar mal. Sei que aqui na terra as coisas acontecem de uma forma no qual a prisão é o que você merece. E Justiça é tudo que espero. Conhecendo a Deus, sei que vingança não é o caminho e que Ele, até mesmo para os perversos, uma vez que verdadeiramente arrependidos alcançam n'Ele a misericórdia, mas também sei que o peso dessa morte estará para sempre em suas mãos. E esse sangue que ontem estava empossado na calçada da rua onde você como vizinho também morava, estará sobre você como julgo", completou.

De acordo com o Comando Militar do Leste (CML), Lyan cumpriu apenas o serviço militar obrigatório, sendo desligado das fileiras do Exército em julho de 2023.

O enterro de Lyan está marcado para às 13h desta terça-feira (27) no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio. O velório começa às 10h.