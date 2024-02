Dupla acusada de matar dono de galpão na Penha é presa no Rio - Reprodução

Publicado 26/02/2024 20:39 | Atualizado 26/02/2024 21:24

Rio - Paulo Henrique da Costa e Izaias Marcolino de Araújo foram presos, nesta segunda-feira (26), por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), suspeitos pelos crimes de assassinato e ocultação de cadáver. A dupla é suspeita de matar Gilvan Diniz da Silva por causa de um desentendimento sobre um galpão que pertencia à vítima.

De acordo com as investigações, o crime teria acontecido dentro do galpão, nos arredores do Mercado São Sebastião, no bairro da Penha, Zona Norte. A fim de destruir as provas do homicídio, os criminosos conduziram o caminhão da vítima até uma estrada em Magé, a mais de 50km do local da morte, e atearam fogo no veículo com o corpo dentro.



Izaias é proprietário de um restaurante situado em frente ao galpão. As investigações apontam que, meses antes, ele invadiu e quebrou as dependências do espaço, simulando uma invasão provocada por outras pessoas. Posteriormente, realizou obras e se intitulou proprietário do local, alugando as dependências para Paulo Henrique da Costa.



Ao saber da invasão, Gilvan entrou em contato com Paulo e foi ao seu encontro no galpão. Izaias, falso proprietário do imóvel, também estava no local e o encontro transformou-se em uma emboscada. No trajeto até Magé, com intuito de sumir com o corpo, os acusados compraram um galão em um posto de gasolina e atearam fogo no corpo da vítima e no caminhão.



Após a prisão, Izaias negou a participação no crime, mas Paulo confessou. Os dois foram presos em decorrência de cumprimento de mandado de prisão temporária.