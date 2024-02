Porteiro e entregador de comida são conduzidos à polícia após agressões em Botafogo, na Zona Sul - Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/02/2024 20:56 | Atualizado 26/02/2024 21:10

Rio - Uma discussão entre o porteiro de um prédio em Botafogo, na Zona Sul, e um entregador de comida terminou em agressão na noite do último domingo (25). Segundo testemunhas, a briga entre os dois começou depois que o porteiro não deixou o entregador entrar no prédio sem a apresentação do código do pedido.



Agentes do 2º BPM (Botafogo) foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal na Avenida Nelson Mandela, em Botafogo. De acordo com o comando da unidade, chegando ao local, ambas as partes foram conduzidas para a 10ª DP (Botafogo), onde o caso foi registrado.



Um vídeo gravado por uma pessoa que passava pelo local, e publicado em uma página da Zona Sul, mostra o porteiro com manchas de sangue no uniforme. O entregador também aparece muito alterado, ao lado de uma bicicleta que usava para fazer as entregas, e sem camisa. Nas imagens ele afirma que sua roupa havia sido rasgada pelo porteiro.

Veja o vídeo:

Questionada pelo DIA, a Polícia Civil pediu os nomes dos envolvidos ou o inquérito para localizar a ocorrência.