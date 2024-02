Coronavirus - Divulgação

Publicado 26/02/2024 18:26

Rio – A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio de Janeiro contabilizou 9.021 novos casos e 23 mortes por covid-19 entre os dias 19 e 26 de fevereiro. Neste período, a taxa de letalidade se manteve 2,67% e foram registradas 16 internações. As informações são disponibilizadas no Painel de Monitoramento da covid-19.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que desde a terceira semana epidemiológica do ano (14 a 20 de janeiro), observou-se um aumento de casos de covid-19.

Desde março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo coronavírus, o estado do Rio de Janeiro contabilizou 2.921.355 casos, com 77.889 óbitos e 198.316 internações.



Segundo o painel, 90% das pessoas no Rio acima de 12 anos estão com o quadro vacinal completo. O número fica em 82% para pessoas acima de 5 anos.