Homem foi baleado próximo ao prédio da OAB - Reprodução

Publicado 26/02/2024 18:03

Rio - O advogado Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros no fim da tarde desta segunda-feira (26) no Centro do Rio, próximo ao prédio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Segundo relatos, a vítima teria sido alvo de, ao menos, oito tiros por um homem que estava dentro de um carro, usando uma touca para tampar o rosto.

Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros no Centro do Rio Reprodução/Redes sociais

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem ferido e caído na calçada da Avenida Marechal Câmara, quase em frente ao endereço onde fica o escritório em que é sócio. A Polícia Militar foi acionada e agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia no local. A investigação está em andamento para identificar a autoria e motivação do crime.

Em nota, a OAB informou que o presidente Luciano Bandeira acompanha o desenvolvimento do caso e está em contato com o secretário de Segurança Pública do estado, Victor César dos Santos. "Consternada, a seccional expressa as mais profundas condolências aos familiares e amigos do colega e pede celeridade na apuração deste crime bárbaro", lamentou.

Rodrigo Crespo se formou em 2005 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e era pós-graduado em Direito Civil Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Era também era sócio do escritório Marinho e Lima Advogados, estabelecimento especializado em Direito Civil Empresarial com ênfase em Contratos e Direito Processual Civil. A ficha dele no site da OAB consta como regular.

Conforme consta no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), Rodrigo estava à frente das defesas de processos por posse, aquisição de bens materiais, indenização por bens materiais e confissão de dívidas.

O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, terá uma reunião com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor César dos Santos, nesta terça-feira (27), às 16h, na sede da seccional, no Centro do Rio.

O presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal (Anacrim), James Walker Jr, se manifestou sobre o crime. Walker garantiu que a Anacrim estará ao lado da OAB-RJ, nesta terça-feira (27), cobrando celeridade nas investigações ao secretário de segurança pública do estado do Rio de Janeiro.